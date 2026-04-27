В Минобрнауки РФ опровергли слухи об отчислении студентов ради беспилотных войск

Полученные в 2026 году 6 жалоб на якобы отчисления студентов, которые заключили контракт с Минобороны РФ, не подтвердились. Об этом заявил замглавы Минобрнауки Дмитрий Афанасьев.

В оборонном ведомстве состоялось совещание с участием представителей Минобрнауки, Минпросвещения, руководителей вузов и общеобразовательных организаций. Они обсудили принципы и условия набора студентов в войска беспилотных систем и меры их социальной поддержки.

Участники мероприятия также обратили внимание на распространяемые в телеграм-каналах данные о якобы массовых отчислениях студентов для заключения контракта. В данном контексте Афанасьев обратил внимание на важность личной мотивации россиян, указав на недопустимость давления на учащихся вузов.

Ранее Владимир Путин подписал закон о квотах на поступление в вузы и организации среднего профессионального образования без вступительных испытаний для вдов и вдовцов участников СВО, а также бойцов формирований ДНР и ЛНР, воевавших в период с мая 2014 года. При этом в случае вступления в новый брак такое право утрачивается. Изменения внесены в статью "Об образовании в Российской Федерации".

