Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
27 апреля, 12:19

Общество

Путин поручил снизить бумажную нагрузку на врачей и учителей

Фото: kremlin.ru

Владимир Путин поручил снизить бумажную нагрузку на врачей, учителей и других работников бюджетной сферы. Соответствующий пункт включен в перечень поручений главы государства по итогам съезда Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) и встречи 26 марта с деловыми кругами.

Для достижения этой задачи компетентные ведомства должны дополнить отраслевые программы повышения производительности труда в составе нацпроекта "Эффективная и конкурентная экономика".

Ответственными за выполнение поручения президента назначены премьер-министр Михаил Мишустин и спикер Госдумы Вячеслав Володин. Доклад необходимо предоставить до 1 августа.

Ранее в ГД внесли проект закона, предоставляющий медикам и педагогам право на бесплатный проезд к месту отдыха и обратно. Лидер партии "Справедливая Россия" Сергей Миронов пояснил, что компенсация проезда станет прагматичной и обоснованной мерой поддержки указанных работников. Более того, новая льгота послужит сигналом признания государством ценности их труда, добавил парламентарий.

В Госдуме предложили освободить учителей от проверки домашних заданий

Читайте также


властьобщество

Главное

Почему в РФ хотят пересмотреть необходимость домашних заданий в школах?

При подготовке домашних заданий ученики стали чаще использовать ИИ

Нейросети делают традиционную систему домашних работ неэффективной

Читать
закрыть

Как избежать трудового рабства за рубежом?

Стоит обратиться в посольство или консульство РФ в стране, где человек планирует работать

Оказавшись в ситуации давления, нужно обратиться к правоохранителям

Читать
закрыть

Как обезопасить огород от испанских слизней?

Можно убирать моллюсков руками, но соблюдая правила гигиены

Помогут ловушки, например с пивом

Читать
закрыть

Как Москва справляется с апрельским снегопадом?

В Москве возможны локальные корректировки в расписании трамваев

Операторы аренды электросамокатов и велосипедов приостановили поездки

Читать
закрыть

Что будет с ценами на услуги такси в 2026 году?

Поездки могут подорожать почти на треть к концу 2026 года

На подорожание услуг влияет новое законодательство и дефицит водителей

Читать
закрыть

Почему в мире существенно падает рождаемость?

Главный фактор – неполное замещение поколений

Демографический кризис проявляется и в уменьшении количества зарегистрированных браков

Читать
закрыть

Как РФ отреагирует на возможное размещение ядерного оружия в Финляндии?

Песков отметил: это решение может осложнить отношения между странами

Эксперты уверены: военные РФ будут вынуждены уделить этому пристальное внимание

Читать
закрыть

Как провести выходные 25 и 26 апреля в Москве?

Любители бега встретятся 25 и 26 апреля в рамках Московского полумарафона

Если хочется побывать на природе, можно отправиться в столичные парки

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика