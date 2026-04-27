27 апреля, 10:26

75 машино-мест в паркинге дома выставили на торги в Люблине

Фото: пресс-служба департамента города Москвы по конкурентной политике

Столичные власти выставили на торги 75 машино-мест в паркинге жилого дома в районе Люблино, передал портал мэра и правительства столицы.

На открытые аукционы выставили машино-места площадью от 13,3 до 19,1 квадратного метра. Все они находятся в доме 50 по Краснодонской улице. Объекты реализуют на прозрачных условиях без посредников при помощи инвестиционного портала Москвы.

Отправить заявку на участие можно до 5 и 6 мая, в зависимости от выбранного лота. Торги, соответственно, пройдут 13 и 14 мая на платформе "Росэлторг". Для участия нужно зарегистрироваться и иметь усиленную квалифицированную электронную подпись.

До этого город выставил на открытые аукционы 49 нежилых помещений площадью от 73,5 до 240,7 квадратного метра в новом жилом доме в районе Ховрино. Помещения свободного назначения находятся на Клинской улице, неподалеку от станции Грачевская третьего Московского центрального диаметра.

