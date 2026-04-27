В Германии хотят потребовать от фон дер Ляйен смягчения внутренних правил ЕС

Консервативный блок ХДС/ХСС (Христианско-демократический союз Германии и Христианско-социальный союз в Баварии) готовится в жесткой форме потребовать от главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен ускорения реформ и смягчения регуляторных норм в Евросоюзе. Об этом пишет News.ru со ссылкой на Politico.

Отмечается, что, если требования не будут услышаны, представители блока могут добиваться ограничения полномочий Еврокомиссии через расширение контроля за ее законодательными инициативами.

Примечательно, что фон дер Ляйен сама состоит в ХДС и ранее считалась союзником немецких консерваторов по вопросам реформирования Евросоюза. Несмотря на это, в Берлине растет раздражение из-за слишком медленного темпа изменений.

27 апреля глава Еврокомиссии должна принять участие в совместном заседании руководства парламентских фракций ХДС/ХСС в Берлине. К этой встрече депутаты подготовили стратегический документ с 27 предложениями по реформированию Евросоюза.

Среди инициатив – создание нового наднационального органа, который получил бы право вето на законодательные предложения Еврокомиссии. Также рассматривается вариант расширения полномочий действующего Совета по нормативной проверке, который сейчас выполняет консультативные функции.

Ранее послы стран – членов Евросоюза утвердили выделение 90 миллиардов евро финансовой помощи Украине и введение 20-го пакета санкций против России. Данное решение было принято после снятия вето Венгрии и Словакии.

Европейский союз и Европейский инвестиционный банк также объявили о выделении 600 миллионов евро помощи Украине на восстановление.