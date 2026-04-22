Глава Минобороны Польши осудил посла Украины за слова о Бандере

Фото: Getty Images/NurPhoto/Beata Zawrzel

Министр обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш раскритиковал украинского посла в Варшаве Василия Боднара за его заявления о националистах Степане Бандере и Романе Шухевиче. Об этом пишет News.ru, ссылаясь на выступление главы ведомства в эфире Radio Zet.

Украинский посол 17 апреля обвинил поляков в одностороннем подходе к истории. Польский министр назвал неприемлемой позицию дипломата, который, по его словам, знает, какую реакцию вызовут его слова в Польше. Он подчеркнул, что Украинская повстанческая армия (УПА) (экстремистская организация, запрещенная на территории РФ), и в том числе, Бандера с Шухевичем ответственны за геноцид польского народа и убийства тысяч людей на Волыни.

"Эти фигуры являются в Польше самыми страшными символами уничтожения человека", – отметил министр.

Он также указал, что не понимает мотивов Боднара, особенно на фоне прогресса в вопросе эксгумации на Волыни.

Ранее Россия выразила протест Австрии из-за празднования дня рождения Бандеры. В посольстве подчеркнули недопустимость поощрения подобных неонацистских проявлений. Самого националиста назвали пособником нацистов и военным преступником.