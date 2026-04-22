22 апреля, 12:14

Политика

Глава Минобороны Польши осудил посла Украины за слова о Бандере

Фото: Getty Images/NurPhoto/Beata Zawrzel

Министр обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш раскритиковал украинского посла в Варшаве Василия Боднара за его заявления о националистах Степане Бандере и Романе Шухевиче. Об этом пишет News.ru, ссылаясь на выступление главы ведомства в эфире Radio Zet.

Украинский посол 17 апреля обвинил поляков в одностороннем подходе к истории. Польский министр назвал неприемлемой позицию дипломата, который, по его словам, знает, какую реакцию вызовут его слова в Польше. Он подчеркнул, что Украинская повстанческая армия (УПА) (экстремистская организация, запрещенная на территории РФ), и в том числе, Бандера с Шухевичем ответственны за геноцид польского народа и убийства тысяч людей на Волыни.

"Эти фигуры являются в Польше самыми страшными символами уничтожения человека", – отметил министр.

Он также указал, что не понимает мотивов Боднара, особенно на фоне прогресса в вопросе эксгумации на Волыни.

Ранее Россия выразила протест Австрии из-за празднования дня рождения Бандеры. В посольстве подчеркнули недопустимость поощрения подобных неонацистских проявлений. Самого националиста назвали пособником нацистов и военным преступником.

Читайте также


политиказарубежом

Главное

Введут ли в РФ пожизненный запрет на покупку сигарет молодежью?

Подобные законопроекты уже вносились в Госдуму

Однако эксперты уверены: в РФ нужны не запретительные меры, а ограничивающие

Читать
закрыть

Зачем в России хотят ввести техсбор на смартфоны и ноутбуки?

Деньги пойдут на финансирование развития электронной промышленности РФ

В Госдуме уверены: подобные меры могут серьезно ударить по кошельку россиян

Читать
закрыть

Будут ли запрещены детские книги Григория Остера?

Произведения содержат сомнительные с педагогической точки зрения установки

В экспертном сообществе мнения насчет проверки произведений Остера разделились

Читать
закрыть

Нужно ли субсидировать общение в приложениях для знакомств в РФ?

Эксперты уверены: мера вряд ли даст результат в России

Важно не количество браков, а их качество

Читать
закрыть

Как избежать встречи с акулой на пляже в Египте?

У человека не должно быть никаких свежих ран, чтобы в воде не оказалось крови

Резкие панические движения тоже привлекают хищников

Читать
закрыть

К чему приведет усложнение процедуры разводов в РФ?

Эксперты уверены: усложнение процедуры не повлияет на статистику разводов

Это станет еще одним аргументом, чтобы сразу не жениться

Читать
закрыть

Почему россияне полюбили караванинг?

Владельцы автодомов признаются: удобства добавляют новые трассы и кемпинги

Популярность караванинга растет за счет удорожания авиа- и железнодорожных билетов

Читать
закрыть

Опасен ли астероид "Апофис" для Земли?

Крупный астероид "Апофис" приблизится к Земле 13 апреля 2029 года

Эксперты уверены: опасного сближения не предвидится

Читать
закрыть

