Силовики задержали боевика "Азова" в Мариуполе

Фото: телеграм-канал "МВД по ДНР"

В Мариуполе Донецкой Народной Республики (ДНР) задержали боевика признанной террористической и запрещенной в РФ группировки "Азов". Об этом сообщает региональное управление МВД в телеграм-канале.

По словам задержанного, до начала проведения спецоперации несколько лет он служил в рядах Вооруженных сил Украины (ВСУ). Мужчина также признался, что ему неоднократно приходилось вести огонь по жилым домам мирных граждан.

"Военнослужащий ВСУ после начала СВО с сослуживцами сразу же попал в подчинение к неонацистам из полка "Азов", – говорится в сообщении.

В ведомстве добавили, что мужчина на протяжении трех лет скрывался в Мариуполе.

