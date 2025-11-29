Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

29 ноября, 09:54

Происшествия

ФСБ предотвратила планировавшийся теракт на газопроводе в Подмосковье

Фото: depositphotos/Grigorenko

Сотрудники Федеральной службы безопасности (ФСБ) РФ предотвратили планировавшийся спецслужбами Украины взрыв на магистральном газопроводе в Серпуховском районе Подмосковья. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

Как уточнили в службе, ночью при попытке установить самодельное взрывное устройство (СВУ) с поличным был задержан гражданин России 1969 года рождения.

По данным ФСБ, в ноябре этого года по заданию украинского куратора он приобрел автомобиль, электробур, после чего по полученным координатам изъял из схрона самодельные взрывные устройства. По требованию украинских спецслужб мужчина должен был пробурить грунт над газопроводом, а затем активировать и установить СВУ.

"После выполнения задания он должен был выехать за границу и через третьи страны вернуться на Украину", – говорится в сообщении.

Ранее в Екатеринбурге за финансирование Вооруженных сил Украины (ВСУ) был задержан 33-летний россиянин. По данным ФСБ, злоумышленник переводил деньги иностранной организации, которая обеспечивала ресурсами украинских военных. Возбуждено уголовное дело о госизмене. Фигуранту может грозить пожизненное лишение свободы.

ФСБ задержала подозреваемых в подготовке покушения на высшее должностное лицо России

Читайте также


происшествия

Главное

Стоит ли расширять "Семейную ипотеку" на вторичное жилье?

В Госдуме уверены: мера серьезно ударит по застройщикам

Однако эксперты считают, что необходимость распространения ипотеки на вторичный рынок давно назрела

Читать
закрыть

Что стоит увидеть в Саудовской Аравии?

Россия и Саудовская Аравия переходят на безвизовый режим

Эксперты советуют посетить Дирию – исторический город, который является объектом ЮНЕСКО

Читать
закрыть

Будут ли в России штрафовать за интимные кадры?

В определенных обстоятельствах ситуации могут квалифицироваться по уголовным статьям

Наказанием станут штрафы, принудительные работы или лишение свободы

Читать
закрыть

Что ждет цены на недвижимость в Москве в 2026 году?

В начале 2026 года ожидается рост цен на недвижимость

Дополнительным драйвером стали новости о возможном изменении условий "Семейной ипотеки"

Читать
закрыть

Почему традиционному российскому хлебу грозит исчезновение?

В России наблюдается резкое снижение урожая ржи

Эксперты уверены: производство сократилось, потому что рожь недорогая, а ее урожайность низкая

Читать
закрыть

Стоит ли возвращаться к сезонному переводу времени в России?

Эксперты уверены: технический прогресс избавил страну от такой необходимости

Более ранние подъемы ухудшат состояние сотрудников и снизят производительность труда

Читать
закрыть

Как купить билеты на "Щелкунчика" в Большой театр в 2025 году?

Продажа будет осуществляться через официальный сайт Большого театра и с помощью интернет-аукциона

Стать участником аукциона смогут как физические, так и юридические лица

Читать
закрыть

Как безопасно отпраздновать Новый год?

Особое внимание следует уделять качеству гирлянд и способу их подключения

Бенгальские огни допустимы в помещении только в компактном исполнении

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика