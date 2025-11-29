ФСБ предотвратила планировавшийся теракт на газопроводе в Подмосковье

Фото: depositphotos/Grigorenko

Сотрудники Федеральной службы безопасности (ФСБ) РФ предотвратили планировавшийся спецслужбами Украины взрыв на магистральном газопроводе в Серпуховском районе Подмосковья. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

Как уточнили в службе, ночью при попытке установить самодельное взрывное устройство (СВУ) с поличным был задержан гражданин России 1969 года рождения.

По данным ФСБ, в ноябре этого года по заданию украинского куратора он приобрел автомобиль, электробур, после чего по полученным координатам изъял из схрона самодельные взрывные устройства. По требованию украинских спецслужб мужчина должен был пробурить грунт над газопроводом, а затем активировать и установить СВУ.

"После выполнения задания он должен был выехать за границу и через третьи страны вернуться на Украину", – говорится в сообщении.

Ранее в Екатеринбурге за финансирование Вооруженных сил Украины (ВСУ) был задержан 33-летний россиянин. По данным ФСБ, злоумышленник переводил деньги иностранной организации, которая обеспечивала ресурсами украинских военных. Возбуждено уголовное дело о госизмене. Фигуранту может грозить пожизненное лишение свободы.

