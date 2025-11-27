ФСБ задержала украинского шпиона в ЛНР

Фото: depositphotos/Grigorenko

Житель луганского Свердловска задержан в Луганской Народной Республике. Он передавал украинским спецслужбам данные о местах дислокации ВС РФ, сообщает РИА Новости со ссылкой на региональное управление ФСБ РФ.

По данным службы, мужчина собирал информацию для оказания содействия Вооруженным силам Украины (ВСУ).

Представители ФСБ добавили, что против задержанного заведено уголовное дело по признакам статьи "Государственная измена". В настоящее время ведется следствие.

Ранее в Екатеринбурге за финансирование Вооруженных сил Украины (ВСУ) был задержан 33-летний россиянин. По данным ФСБ, злоумышленник переводил деньги иностранной организации, которая обеспечивала ресурсами украинских военных. Возбуждено уголовное дело о госизмене. Фигуранту может грозить пожизненное лишение свободы.

До этого сотрудники ФСБ и Следственного комитета предотвратили убийство военного Минобороны РФ с помощью химических веществ. Два подростка получили от сотрудников спецслужб три емкости с химвеществами, способными привести к летальному исходу.