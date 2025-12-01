Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

01 декабря, 08:14

Происшествия

Агент Киева ликвидирован при попытке теракта против российского офицера в Крыму

Фото: depositphotos/Grigorenko

В Крыму ликвидирован агент военной разведки Украины, который пытался устроить теракт против офицера Минобороны России. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Центр общественных связей (ЦОС) ФСБ РФ.

Как указали в ведомстве, преступление готовилось Главным управлением разведки (ГУР) Минобороны Украины. По заданию ведомства, завербованный украинскими спецслужбами мужчина должен был подорвать российского военного в его автомобиле с использованием взрывного устройства.

Исполнителя теракта нейтрализовали при закладке взрывчатки под машину и оказании вооруженного сопротивления правоохранителям. У злоумышленника изъяли средства связи с куратором и компоненты взрывного устройства иностранного производства, рассказали в ФСБ.

Также установлено, что организатором теракта был сотрудник ГУР Рустем Фахриев. Один из его пособников задержан. В отношении последнего возбуждено уголовное дело по статье о содействии террористической деятельности, он арестован.

Ранее в Подмосковье задержали россиянина, который попытался совершить теракт на магистральном газопроводе. Его поймали с поличным, когда он намеревался установить взрывное устройство.

Мужчина признал свою вину и раскаялся. Он пояснил, что его завербовали украинские спецслужбы.

ФСБ задержала подозреваемых в подготовке покушения на высшее должностное лицо России

Читайте также


происшествиярегионы

Главное

Разрешат ли тратить маткапитал на путешествия по России?

В Госдуме положительно оценивают инициативу

Однако эксперты уверены: разрешение тратить средства на повседневные покупки исказит суть поддержки

Читать
закрыть

Стоит ли искать работу в декабре и январе?

Сотрудники, ушедшие из компании в этот период, рискуют потерять заслуженные премии

Однако поиск работы станет плюсом для соискателей проектной и краткосрочной занятости

Читать
закрыть

Стоит ли ждать блокировку WhatsApp в России?

Поводом для ускорения блокировки стала утечка дипломатических переговоров

Эксперты уверены: мессенджер заблокируют в течение полугода, но решение не повлияет на россиян

Читать
закрыть

Как выбрать качественную красную икру перед Новым годом?

При выборе важно обращать внимание на целостность упаковки

Стоит проверять маркировку "Честный знак"

Читать
закрыть

Какой новогодний декор особенно опасен для домашних животных?

Мишура и дождик наиболее опасны, так как питомцы могут проглотить блестящую леску

Стеклянные игрушки животные могут сбить, разгрызть и порезаться

Читать
закрыть

Стоит ли расширять "Семейную ипотеку" на вторичное жилье?

В Госдуме уверены: мера серьезно ударит по застройщикам

Однако эксперты считают, что необходимость распространения ипотеки на вторичный рынок давно назрела

Читать
закрыть

Что стоит увидеть в Саудовской Аравии?

Россия и Саудовская Аравия переходят на безвизовый режим

Эксперты советуют посетить Дирию – исторический город, который является объектом ЮНЕСКО

Читать
закрыть

Будут ли в России штрафовать за интимные кадры?

В определенных обстоятельствах ситуации могут квалифицироваться по уголовным статьям

Наказанием станут штрафы, принудительные работы или лишение свободы

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика