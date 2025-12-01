Агент Киева ликвидирован при попытке теракта против российского офицера в Крыму

Фото: depositphotos/Grigorenko

В Крыму ликвидирован агент военной разведки Украины, который пытался устроить теракт против офицера Минобороны России. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Центр общественных связей (ЦОС) ФСБ РФ.

Как указали в ведомстве, преступление готовилось Главным управлением разведки (ГУР) Минобороны Украины. По заданию ведомства, завербованный украинскими спецслужбами мужчина должен был подорвать российского военного в его автомобиле с использованием взрывного устройства.

Исполнителя теракта нейтрализовали при закладке взрывчатки под машину и оказании вооруженного сопротивления правоохранителям. У злоумышленника изъяли средства связи с куратором и компоненты взрывного устройства иностранного производства, рассказали в ФСБ.

Также установлено, что организатором теракта был сотрудник ГУР Рустем Фахриев. Один из его пособников задержан. В отношении последнего возбуждено уголовное дело по статье о содействии террористической деятельности, он арестован.

Ранее в Подмосковье задержали россиянина, который попытался совершить теракт на магистральном газопроводе. Его поймали с поличным, когда он намеревался установить взрывное устройство.

Мужчина признал свою вину и раскаялся. Он пояснил, что его завербовали украинские спецслужбы.