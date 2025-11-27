В Севастополе арестован мужчина, планировавший подорвать СВУ у памятника

Фото: depositphotos/Grigorenko

В Севастополе арестован мужчина, который, являясь сторонником украинской нацистской идеологии, хотел подорвать самодельное взрывное устройство (СВУ) у Памятного знака в честь 300-летия Российского флота, рассказали в управлении ФСБ.

Его действия пресекли силовики. В ведомстве отметили, что задержанный – мужчина 1968 года рождения, уроженец Винницкой области Украины.

Он осуществлял сбор сведений о военных объектах Минобороны России, а также о последствиях ракетных обстрелов Вооруженных сил Украины (ВСУ) в регионе, чтобы размещать их на различных проукраинских интернет-ресурсах. Взрыв он планировал с целью устрашения.

В ведомстве добавили, что злоумышленник изучил инструкцию по изготовлению СВУ, приобрел необходимые компоненты и собрал радиоуправляемое устройство осколочно-фугасного действия. Сейчас мужчине избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

Ранее спецслужбы задержали в Калининградской области подростка, который планировал совершить теракт в одном из православных храмов. Он был завербован представителем запрещенной на территории страны украинской террористической организации через мессенджер Telegram.

По указанию куратора он провел разведку, после чего приобрел компоненты для самодельных зажигательных устройств и изготовил их. Задержанный признался, что собирался устроить поджог храма.

