29 ноября, 11:36

Происшествия

Готовивший подрыв газопровода в Подмосковье признал вину

Фото: depositphotos/Grigorenko

Россиянин, задержанный за подготовку теракта на магистральном газопроводе в Подмосковье, признал свою вину и раскаялся. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на видео ФСБ РФ.

Мужчина рассказал, что проживал на Украине с семьей с 2015 года. В 2022 году он планировал оформить вид на жительство, однако прием документов был остановлен. После этого его поместили в центр временного содержания иностранцев, где его и завербовали сотрудники украинских спецслужб. В Россию он вернулся как депортированный с Украины.

Сначала мужчина отказывался выполнять задания Киева, однако затем ему через тайник передали 4 000 долларов, предназначенных для покупки машины, и дали задание по взрыву газопровода с подробной инструкцией.

"После выполнения задания я должен был выехать из России по следующему маршруту: из Москвы я должен был выехать в Минск, из Минска я должен был ехать в Баку, а из Баку – в Кишинев, из Кишинева – уже на Украину", – подчеркнул задержанный.

Кроме того, мужчина рассказал, как его инструктировали.

"Михаил (украинский куратор – Прим. ред.) мне сказал, чтобы я выдвигался на место, он мне сбросил точки, локацию, чтобы я пробурил электрическим буром, это оказался газопровод, чтобы я рядом с газопроводом сделал", – указал он.

После этого задержанный должен был закопать бомбу, присыпать землей, замаскировать и поставить фотоловушку на дереве напротив, а также сообщить о проделанной работе куратору.

Вместе с тем ФСБ показала фото самодельных бомб, с помощью которых мужчина собирался подорвать газопровод.

О задержании россиянина стало известно 29 ноября. Его поймали с поличным ночью при попытке установить самодельное взрывное устройство. Это произошло в Серпуховском районе региона.

ФСБ задержала подозреваемых в подготовке покушения на высшее должностное лицо России

