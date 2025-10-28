Участники нацгруппировки "Медведи SS" осуждены на сроки до 28 лет

Фото: depositphotos/andreyuu

Южный окружной военный суд приговорил 9 участников неонацистской группировки "Медведи SS" (признана террористической организацией, запрещена в РФ) к срокам от 17 до 28 лет лишения свободы, передает ТАСС.

Приговор суда заслушали 3 из 9 участников нацбатальона. Информация о местонахождении других подсудимых не разглашается, они осуждены заочно.

Согласно обвинительному заключению, в 2018–2022 годах фигуранты вели корректировку огня при помощи БПЛА и прикрепляли к ним боеприпасы, которые затем сбрасывали на позиции ВС России.

Кроме того, они проводили обстрелы, которые привели к гибели российских военных и иных вооруженных формирований Донецкой Народной Республики (ДНР). Участников нацгруппировки взяли в плен 17 мая 2022 года.

Уточняется, что жертвами "Медведей SS" стали более 100 человек. Боевики признались в содеянном.

Командира группировки Александра Кравцова обвинили в создании вооруженного формирования и участии в нем на территории другого государства, прохождении обучения для осуществления террористической деятельности и совершении действий, направленных на насильственный захват власти в нарушение конституции ДНР.