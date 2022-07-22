Командиру украинской группировки "Медведи SS" Кравцову предъявили обвинение

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Следователи предъявили обвинение командиру украинской неонацистской группировки "Медведи SS" Александру Кравцову. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на адвоката Павла Косована.

По его словам, дело Кравцова объединят в одно производство с делами остальных участников группировки. Общие материалы будут рассмотрены в Верховном суде ДНР.

Косован отметил, что командиру неонацистской группировки вменяется создание вооруженного формирования, которое не предусмотрено законом и участие в вооруженном формировании на территории иностранного государства. Его также обвиняют в прохождении обучения для осуществления террористической деятельности и совершении действий, направленных на насильственный захват власти в нарушение Конституции ДНР. Последняя статья Уголовного кодекса предусматривает наказание в виде смертной казни.

Дело диверсионной группы украинских боевиков, жертвами которых стали более сотни человек, в суд в начале июля передала Генеральная прокуратура ДНР. В ведомстве сообщали, что статьи, по которым обвиняются боевики, подразумевают в том числе высшую меру наказания. Также указывалось, что задержанные дали признательные показания.

Ситуация обострилась после того, как в ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины.

О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.

