Суд в ДНР рассмотрит дело диверсионной группы "Медведи SS" в закрытом режиме

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Верховный суд Донецкой Народной Республики получил уголовное дело в отношении участников украинской неонацистской группировки "Медведи SS". Оно рассматривается в закрытом режиме. Об этом со ссылкой на пресс-службу суда сообщает ТАСС.

Уточняется, что количество подсудимых, а также статьи, которые им вменяют по УК ДНР, станут известны только после провозглашения приговора.

Дело диверсионной группы украинских боевиков, жертвами которых стали более сотни человек, в суд в начале июля передала Генеральная прокуратура ДНР. В ведомстве сообщали, что статьи, по которым обвиняются боевики, подразумевают в том числе высшую меру наказания. Также указывалось, что задержанные дали признательные показания.

Ситуация обострилась после того, как в ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины.

О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.