В МВД ЛНР рассказали, что может грозить пленным белорусским наемникам

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Наемникам из Белоруссии, которые попали в плен в Донбассе, может грозить пожизненное заключение или смертная казнь. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на помощника главы МВД Луганской Народной Республики Виталия Киселева.

"В случае если установится в ходе следствия, что захваченные наемники совершили преступления и в ДНР, тогда дела могут объединить и передать туда, а там смертная казнь", – заявил он.

Ранее сообщалось, что военные ЛНР захватили в плен под поселком Волчеяровка диверсионно-разведывательную группу из состава белорусского националистического отряда "Волат". По словам Киселева, диверсанты еще в 2014 году прибыли на территорию Донбасса добровольцами. Он подчеркнул, что захваченные националисты причастны к попытке госпереворота в Белоруссии.

9 июня стало известно, что Верховный суд ДНР приговорил к смертной казни наемников Шона Пиннера и Эйдена Аслина из Великобритании, а также Саадуна Брагима из Марокко. Их обвинили в участии в качестве наемников в боевых действиях в составе вооруженных формирований Украины.

Ситуация осложнилась, когда в ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины. О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ президента РФ попросили главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.

