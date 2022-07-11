Военные ЛНР захватили в плен националистов из белорусского отряда "Волат"

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Военные Луганской Народной Республики (ЛНР) захватили в плен под поселком Волчеяровка диверсионно-разведывательную группу из состава белорусского националистического отряда "Волат", сообщает ТАСС.

По словам помощника министра внутренних дел ЛНР Виталия Киселева, диверсанты еще в 2014 году прибыли на территорию Донбасса добровольцами. Он подчеркнул, что захваченные националисты причастны к попытке госпереворота в Белоруссии.

"Я надеюсь, что правоохранители Белоруссии вычислят причастных, вычистят всех и они понесут заслуженное наказание", – сказал Кисилев.

Он добавил, что отряд "Волат" также причастен к контрабанде оружия: поставки с Украины шли в Польшу и Белоруссию.

В начале июля министр обороны России, генерал армии Сергей Шойгу сообщил, что за 10 дней Вооруженные силы РФ уничтожили 170 наемников в ходе спецоперации на Украине. Еще 99 иностранных наемников покинули территорию страны и отказались от участия в боевых действиях.

Ситуация обострилась после того, как в ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины.



О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.

