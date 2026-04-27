27 апреля, 14:38

Экономика

Торги по продаже Рижского вокзала не состоялись из-за отсутствия заявок

Аукцион по продаже Рижского вокзала в Москве был отменен. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на документацию торгов.

Согласно материалам, к установленному сроку окончания не поступило ни одной заявки на участие. В результате торги были признаны несостоявшимися.

Рижский вокзал был выставлен на торги в начале марта. Спустя месяц соответствующее объявление появилось на "Авито". Цена составляла 4 миллиарда рублей.

Помимо здания общей площадью 3 925,5 квадратного метра, к приобретению предлагались двухэтажный нежилой объект площадью 3 786,4 квадратного метра и земельный участок суммарной площадью 13 693 "квадрата".

Продажу вокзала поддержало правительство России, поскольку площадка давно не использовалась по назначению. Предполагалось, что после реализации объект культурного наследия можно будет интегрировать в современную городскую среду в ином статусе, создать привлекательную общественную зону для жителей и гостей Москвы.

Российские железные дороги (РЖД), в свою очередь, выражали надежду, что Рижский вокзал и прилегающая к нему территория позволят не только развивать город, но и расширять историю железной дороги.

"Деньги 24": РЖД выставили на продажу Рижский вокзал в Москве

Читайте также


Главное

Почему в РФ хотят пересмотреть необходимость домашних заданий в школах?

При подготовке домашних заданий ученики стали чаще использовать ИИ

Нейросети делают традиционную систему домашних работ неэффективной

Читать
закрыть

Как избежать трудового рабства за рубежом?

Стоит обратиться в посольство или консульство РФ в стране, где человек планирует работать

Оказавшись в ситуации давления, нужно обратиться к правоохранителям

Читать
закрыть

Как обезопасить огород от испанских слизней?

Можно убирать моллюсков руками, но соблюдая правила гигиены

Помогут ловушки, например с пивом

Читать
закрыть

Как Москва справляется с апрельским снегопадом?

В Москве возможны локальные корректировки в расписании трамваев

Операторы аренды электросамокатов и велосипедов приостановили поездки

Читать
закрыть

Что будет с ценами на услуги такси в 2026 году?

Поездки могут подорожать почти на треть к концу 2026 года

На подорожание услуг влияет новое законодательство и дефицит водителей

Читать
закрыть

Почему в мире существенно падает рождаемость?

Главный фактор – неполное замещение поколений

Демографический кризис проявляется и в уменьшении количества зарегистрированных браков

Читать
закрыть

Как РФ отреагирует на возможное размещение ядерного оружия в Финляндии?

Песков отметил: это решение может осложнить отношения между странами

Эксперты уверены: военные РФ будут вынуждены уделить этому пристальное внимание

Читать
закрыть

Как провести выходные 25 и 26 апреля в Москве?

Любители бега встретятся 25 и 26 апреля в рамках Московского полумарафона

Если хочется побывать на природе, можно отправиться в столичные парки

Читать
закрыть

