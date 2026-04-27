Торги по продаже Рижского вокзала не состоялись из-за отсутствия заявок

Аукцион по продаже Рижского вокзала в Москве был отменен. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на документацию торгов.

Согласно материалам, к установленному сроку окончания не поступило ни одной заявки на участие. В результате торги были признаны несостоявшимися.

Рижский вокзал был выставлен на торги в начале марта. Спустя месяц соответствующее объявление появилось на "Авито". Цена составляла 4 миллиарда рублей.

Помимо здания общей площадью 3 925,5 квадратного метра, к приобретению предлагались двухэтажный нежилой объект площадью 3 786,4 квадратного метра и земельный участок суммарной площадью 13 693 "квадрата".

Продажу вокзала поддержало правительство России, поскольку площадка давно не использовалась по назначению. Предполагалось, что после реализации объект культурного наследия можно будет интегрировать в современную городскую среду в ином статусе, создать привлекательную общественную зону для жителей и гостей Москвы.

Российские железные дороги (РЖД), в свою очередь, выражали надежду, что Рижский вокзал и прилегающая к нему территория позволят не только развивать город, но и расширять историю железной дороги.

