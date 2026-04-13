13 апреля, 13:56

Транспорт

Объявление о продаже Рижского вокзала за 4 млрд руб появилось на "Авито"

Фото: Агентство "Москва"/"Мобильный репортер"

Российские железные дороги (РЖД) выставили на продажу на "Авито" Рижский вокзал в Москве. Его цена составляет 4 миллиарда рублей.

Согласно объявлению, вокзал был построен в 1901 году. Его общая площадь составляет 3 925,5 квадратного метра. Также к приобретению предлагается двухэтажное нежилое здание 1929 года площадью 3 786,4 квадратного метра и земельный участок общей площадью 13 693 "квадрата".

Рижский вокзал был выставлен на торги 3 марта. Ожидается, что они пройдут в 12:00 29 апреля. Прием заявок на участие в них завершится 20-го числа.

Его продажу поддержало правительство России. Сам вокзал давно не используется по назначению. При этом после продажи объект культурного наследия можно будет интегрировать в современную городскую среду в ином статусе, создать привлекательную общественную зону для жителей и гостей столицы.

В РЖД выражали надежду, что Рижский вокзал и прилегающая к нему территория позволят не только развивать город, но и расширять историю железной дороги.

Аукцион по продаже Рижского вокзала состоится 15 апреля

Читайте также


транспортгород

Главное

Чем опасна жизнь в квартирах без ремонта?

Новый тренд набирает популярность: молодые люди живут в квартирах с черновой отделкой

Однако это может быть крайне опасно для здоровья

Читать
закрыть

Как обезопасить себя от болезней и травм в дачный сезон?

Нередко проблемы со здоровьем у дачников связаны с хроническими заболеваниями

При этом ольшинство травм так или иначе связаны с нарушением техники безопасности

Читать
закрыть

Почему Орбан проиграл на выборах в Венгрии?

Партия "Тиса", которую возглавляет Петер Мадьяр, получила парламентское большинство на выборах 12 апреля

Виктор Орбан не уходит из политики – он становится оппозицией

Читать
закрыть

Чем опасны лунные медузы на Пхукете?

Размеры у нее некрупные, но численность бывает довольно большой

Если сок медузы попадет на губы или глаза, возможен ожог слизистых

Читать
закрыть

Что случилось с пропавшими туристами на Камчатке?

Группу туристов, которая потерялась во время похода, обнаружили 10 апреля

Из семи человек двое погибли, а остальные получили сильные обморожения

Читать
закрыть

Что стоит за трендом на повышение мужской фертильности?

"Сперммаксинг" – стремление повысить свою фертильность за счет лайфхаков и БАДов

Мужчины рекомендуют погружать половые органы в ледяную воду и есть сырой чеснок

Читать
закрыть

Как правильно провести день рождения на работе?

Новому сотруднику лучше заранее узнать о правилах

Стоит обратиться к человеку, который принимал на работу

Читать
закрыть

Как будет работать транспорт в Москве на Пасху?

Ограничение движения транспорта около кладбищ планируется в Москве 12, 19 и 21 апреля

На некоторых участках с 06:00 до 16:00 будут действовать перекрытия

Читать
закрыть

