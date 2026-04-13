Объявление о продаже Рижского вокзала за 4 млрд руб появилось на "Авито"

Российские железные дороги (РЖД) выставили на продажу на "Авито" Рижский вокзал в Москве. Его цена составляет 4 миллиарда рублей.

Согласно объявлению, вокзал был построен в 1901 году. Его общая площадь составляет 3 925,5 квадратного метра. Также к приобретению предлагается двухэтажное нежилое здание 1929 года площадью 3 786,4 квадратного метра и земельный участок общей площадью 13 693 "квадрата".

Рижский вокзал был выставлен на торги 3 марта. Ожидается, что они пройдут в 12:00 29 апреля. Прием заявок на участие в них завершится 20-го числа.

Его продажу поддержало правительство России. Сам вокзал давно не используется по назначению. При этом после продажи объект культурного наследия можно будет интегрировать в современную городскую среду в ином статусе, создать привлекательную общественную зону для жителей и гостей столицы.

В РЖД выражали надежду, что Рижский вокзал и прилегающая к нему территория позволят не только развивать город, но и расширять историю железной дороги.

