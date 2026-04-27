27 апреля, 10:50

Транспорт

Движение поездов приостановлено на Савеловском и Казанском направлениях МЖД

Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы/Гришкин Денис​

Движение поездов приостановлено на Савеловском и Казанском направлениях Московской железной дороги (МЖД) в сторону города из-за непогоды. Об этом сообщила пресс-служба магистрали.

Как уточняется, на перегоне Лобня – Марк произошел обрыв контактного провода. Кроме того, из-за налипания снега и сильного ветра на путь на участке Быково – Люберцы упало дерево.

В МЖД принесли извинения пассажирам, указав, что специалисты принимают все необходимые меры для восстановления графика движения поездов. На местах ЧП задействованы бригады энергетиков.

Сильный ветер с порывами до 23 метров в секунду и мокрый снег накрыли Москву 27 апреля. По данным Сергея Собянина, непогода продержится ближайшие пару дней. В связи с этим в городе действует оранжевый уровень погодной опасности.

Из-за снегопада городские службы Москвы перевели в усиленный режим работы. Компания "Россети Московский регион" также перешла в режим повышенной готовности.

При этом на фоне неблагоприятных метеоусловий в столице могут возникнуть локальные корректировки в движении трамваев. Из-за непогоды некоторые поезда Павелецкого направления в сторону Москвы следуют с отставанием от графика до 2,5 часа. Кроме того, операторы аренды электросамокатов и велосипедов, а также каршеринга приостановили поездки в городе.

Горожан призвали воздержаться от пребывания на улице в непогоду, не укрываться под деревьями и не парковать около них автомобили. Водителей попросили быть внимательными, увеличивать дистанцию до впереди идущего транспорта и снижать скорость.

