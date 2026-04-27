Посол Германии вызван в МИД России

Посла Германии в Москве Александера Ламбсдорфа вызвали в МИД России. Об этом ТАСС заявила официальный представитель внешнеполитического ведомства Мария Захарова.

"Да, (подтверждаю. – Прим. ред.)", – сказала она, не уточнив причины вызова.

К настоящему моменту Ламбсдорф уже покинул российское дипведомство. При этом никаких комментариев журналистам он не дал.

Ранее ФРГ объявила о планах создать самую сильную армию в Европе к 2039 году. При этом Россия в документе была названа "главной угрозой".

В Кремле позже подчеркнули, что Россия не может быть угрозой для Европы, поскольку является ее неотъемлемой частью. Более того, провозглашение РФ главной угрозой неразумно, подчеркивал пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.