21 апреля, 23:53

Политика

Каллас заявила, что партнеры ЕС отказываются помогать по вопросу Украины

Фото: ТАСС/EPA/Olivier Hoslet

Партнеры Евросоюза не хотят помогать объединению в вопросах поддержки Украины. Об этом рассказала глава евродипломатии Кая Каллас на пресс-конференции.

По ее словам, когда речь заходит об Украине, Брюссель просит своих партнеров, которые всегда требуют от ЕС присутствия на всех кризисных точках мира, оказать поддержку.

"У нас есть проблема, а именно Украина: мы там одни, и мы являемся крупнейшими сторонниками – не совсем одни, это тоже неправда, но у нас есть и свои опасения", – отметила Каллас.

Ранее постпред РФ при ООН Василий Небензя заявил, что президент Украины Владимир Зеленский и большинство европейских лидеров стремятся не к миру, а к продолжению конфликта. Дипломат подчеркнул, что в Киеве отсутствуют политические силы, которые способны остановить использование украинцев в качестве расходного материала в интересах Европы.

При этом по информации СМИ, власти стран Евросоюза готовят свое население к войне с Россией. Возрастающая ненависть к РФ в европейских странах предвещает "прямое подстрекательство" и подготовку совести к необходимости прямого военного столкновения.

Зеленский отправился в Италию за военной и финансовой помощью

