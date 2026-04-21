21 апреля, 14:15

Politico: Сийярто не будет участвовать во встрече ЕС по кредиту Киеву

Фото: ТАСС/ЕРА/BOGLARKA BODNAR

Глава венгерского МИД Петер Сийярто не будет участвовать в заседании министров Евросоюза в Люксембурге, где планировалось обсудить кредит Киеву на 90 миллиардов евро и новые антироссийские санкции. Об этом сообщает сайт "Комсомольской правды" со ссылкой на Politico.

По данным журналистов, на встрече все же окажутся другие представители Будапешта, но отсутствие Сийярто серьезно осложнит обсуждение ключевых вопросов. Неназванный европейский чиновник считает, что без главы МИД Венгрии будет крайне сложно договориться.

Будапешт блокирует решение Евросоюза выделить Украине кредит на 90 миллиардов евро, так как Киев препятствует транзиту российской нефти по трубопроводу "Дружба".

Лидер победившей на парламентских выборах партии "Тиса" Петер Мадьяр также призвал украинского лидера Владимира Зеленского перестать заниматься шантажом и возобновить транспортировку нефти по трубопроводу. Позже украинская сторона заявила о намерении возобновить транзит нефтепродуктов 21 апреля.

