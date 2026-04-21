Зеленский потребовал от Мадьяра вернуть деньги "Ощадбанка"

Фото: ТАСС/Sipa USA/LiveMedia

Глава победившей на парламентских выборах в Венгрии партии "Тиса" Петер Мадьяр должен вернуть Киеву средства "Ощадбанка", которые были заблокированы при экс-премьере Викторе Орбане. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский.

"Деньги хотелось бы вернуть. Они у нас деньги забрали. Будем говорить уже с Мадьяром. Я думаю, что должны вернуть", – заявил Зеленский, которого, ссылаясь на украинские СМИ, цитирует РИА Новости.

В начале марта Венгрия задержала семерых сотрудников украинского "Ощадбанка", которые выполняли рейс между Австрией и Украиной, перевозя 40 миллионов долларов, 35 миллионов евро и 9 килограммов золота.

По версии МИД Украины, Венгрия якобы взяла в заложники украинцев и похитила деньги. При этом МИД Венгрии выдвинул версию, что перевозимые деньги могут принадлежать мафии. Позже "Ощадбанк" потребовал вернуть конфискованные инкассаторские автомобили и ценности.