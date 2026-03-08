"Ощадбанк" потребовал от Венгрии вернуть инкассаторские машины и ценности

Фото: depositphotos/DmitryRukhlenko

Украинский "Ощадбанк" потребовал от Венгрии вернуть конфискованные инкассаторские автомобили и ценности. Об этом сообщается на странице организации в соцсети Facebook (принадлежит Meta, признана экстремистской и запрещена на территории РФ).

"После... захвата в Венгрии 5 марта семерых сотрудников "Ощадбанка", двух инкассаторских машин и ценностей, которые они перевозили, граждане Украины вернулись домой. Но машины и ценности все еще остаются незаконно задержанными", – отмечается в сообщении.

Как указали в банке, организация планирует обжаловать решение об ограничении пребывания на территории Евросоюза, которое наложила миграционная служба Венгрии.

Кроме того, банк выразил уверенность в законности действий своих сотрудников, указав, что передал всю информацию и подтверждающие документы в Нацбанк Украины.

Об инциденте стало известно 5 марта. Семеро сотрудников украинского "Ощадбанка" выполняли рейс на двух машинах инкассаторов между Австрией и Украиной, перевозя 40 миллионов долларов, 35 миллионов евро и 9 килограммов золота. Однако в Будапеште украинцев задержали.

По версии МИД Украины, Венгрия якобы взяла в заложники украинцев и похитила деньги. В связи с этим министерство направило Будапешту ноту протеста. При этом МИД Венгрии выдвинул версию, что перевозимые деньги могут принадлежать мафии.

