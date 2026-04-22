Украинский миллиардер Ахметов купил квартиру в Монако за рекордные 554 млн долларов

Фото: ТАСС/IMAGO/photothek/Thomas Trutschel

Самый богатый украинский бизнесмен Ринат Ахметов (признан Минюстом РФ членом экстремистского объединения, запрещенного в России) приобрел квартиру в Монако за рекордные 554 миллиона долларов. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на выписку из местного реестра недвижимости.

Бизнесмен окончательно купил объект в 2024 году, эта сделка стала самой дорогостоящей в сфере недвижимости в истории. Пятиэтажная квартира находится в престижном жилом комплексе Монако на берегу Средиземного моря.

Площадь квартиры превышает 2,5 тысячи квадратных метров, она разделена на 21 комнату, имеет несколько балконов и террас с видом на море. Также в квартире есть бассейн и джакузи, в стоимость включены 8 парковочных мест.

Ранее СМИ сообщали, что украинский лидер Владимир Зеленский приобрел для своей матери Риммы двухкомнатную квартиру в самом высоком небоскребе мира – Бурдж-Халифа.

Такой подарок президент Украины преподнес матери на ее день рождения, сделка была оформлена 16 сентября прошлого года. Площадь дубайской квартиры составляет примерно 186 квадратных метров. По предварительным данным, стоимость жилья составила 3,2 миллиона долларов.

