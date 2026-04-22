Движение транспорта ограничат на ряде улиц Москвы из-за полумарафона

Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
22 апреля, 04:35

Происшествия

Спасатели возобновили эвакуацию тел туристов, погибших в горах Бурятии

Фото: MAX/"Следком"

Спасатели возобновили работу по эвакуации тел туристов, погибших в горах Бурятии. Об этом сообщает пресс-служба республиканского агентства ГО и ЧС.

Отмечается, что эвакуационные работы проходят в экстремальных условиях: в горах наблюдаются сильный ветер и метель, видимость ограничена, а связь со спасателями остается нестабильной.

Для усиления группировки были привлечены 5 добровольцев отряда "ЛизаАлерт" из Иркутска, имеющих альпинистскую подготовку.

В ночь на 21 апреля стало известно о гибели 3 туристов от переохлаждения во время спуска по туристическому маршруту в горах Бурятии. Уточнялось, что они входили в тургруппу из 15 человек, прибывших из Красноярска.

По факту случившегося было возбуждено уголовное дело по статье "Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц".

происшествиярегионы

Главное

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика