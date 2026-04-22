Спасатели возобновили эвакуацию тел туристов, погибших в горах Бурятии

Спасатели возобновили работу по эвакуации тел туристов, погибших в горах Бурятии. Об этом сообщает пресс-служба республиканского агентства ГО и ЧС.

Отмечается, что эвакуационные работы проходят в экстремальных условиях: в горах наблюдаются сильный ветер и метель, видимость ограничена, а связь со спасателями остается нестабильной.

Для усиления группировки были привлечены 5 добровольцев отряда "ЛизаАлерт" из Иркутска, имеющих альпинистскую подготовку.

В ночь на 21 апреля стало известно о гибели 3 туристов от переохлаждения во время спуска по туристическому маршруту в горах Бурятии. Уточнялось, что они входили в тургруппу из 15 человек, прибывших из Красноярска.

По факту случившегося было возбуждено уголовное дело по статье "Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц".