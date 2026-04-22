"Известия": МВД начнет отбирать машины у страховых мошенников

В России предложили отбирать машины у страховых мошенников

Фото: depositphotos/kalinovsky

Российский союз автостраховщиков (РСА) предложил конфисковывать машину у страховых мошенников, устраивающих подставные ДТП. Об этом сообщает газета "Известия".

РСА поддержал меры по противодействию страховым мошенничествам, которые МВД разрабатывает совместно с Центробанком. Эти меры будут направлены против злоумышленников, которые инициируют ДТП для получения незаконных страховых выплат.

Страховщики направили в ЦБ свои предложения по усилению борьбы с такими преступлениями. Одним из них является конфискация авто, использованного при совершении преступления. Кроме того, РСА предложил создать единую базу мошенников и лишать злоумышленников права управления транспортным средством на срок от 1 до 3 лет.

Представители страховых компаний также хотят расширения доступа к дорожным камерам. На сегодня страховщики могут использовать только систему "Безопасный город", тогда как комплексы "Паутина" и "Поток" остаются для них недоступными. Вместе с тем данные этих комплексов позволили бы выявлять признаки страхового мошенничества, добавили в РСА.

В Банке России поддержали расширение действующих и выработку новых механизмов по борьбе со страховыми мошенниками. Однако, как добавили в регуляторе, такие инициативы требуют детальной проработки.

Ранее правительство РФ поддержало инициативу об увеличении максимальной компенсации по полисам ОСАГО за вред жизни и здоровью с нынешних 500 тысяч до 2 миллионов рублей.

1 апреля 2026 года в России произошел автоматический перерасчет коэффициента бонус-малус (КБМ), влияющего на стоимость ОСАГО. Для водителей, которые были виновниками аварий, КБМ увеличился, а для аккуратных – снизился. Минимальное значение коэффициента составляет 0,46, а максимальное – 3,92.

"Новости дня": лимит выплат по ОСАГО за вред жизни и здоровью увеличат в 4 раза в РФ

Главное

Как избежать встречи с акулой на пляже в Египте?

У человека не должно быть никаких свежих ран, чтобы в воде не оказалось крови

Резкие панические движения тоже привлекают хищников

Читать
закрыть

К чему приведет усложнение процедуры разводов в РФ?

Эксперты уверены: усложнение процедуры не повлияет на статистику разводов

Это станет еще одним аргументом, чтобы сразу не жениться

Читать
закрыть

Почему россияне полюбили караванинг?

Владельцы автодомов признаются: удобства добавляют новые трассы и кемпинги

Популярность караванинга растет за счет удорожания авиа- и железнодорожных билетов

Читать
закрыть

Опасен ли астероид "Апофис" для Земли?

Крупный астероид "Апофис" приблизится к Земле 13 апреля 2029 года

Эксперты уверены: опасного сближения не предвидится

Читать
закрыть

Как введение "пятой четверти" отразится на российских школьниках?

Эксперты уверены: реформа вырастит "поколение невротиков"

Более того, "пятая четверть" перегрузит учителей

Читать
закрыть

Какая погода ждет москвичей до конца апреля?

В ночь с 21-го на 22-е число ожидаются заморозки

Пасмурная погода сохранится и 25 апреля, и 26-го

Читать
закрыть

Как стать донором крови в Москве?

Можно обратиться в любое отделение переливания крови при больницах

В регистратуре донор должен заполнить анкету и еще несколько документов

Читать
закрыть

Что известно о супругах, зарезавших друг друга в Мытищах?

В Подмосковье произошло двойное убийство – актера театра Владислава Бенграфа и его супруги

В квартире пары поздно ночью слышались крики

Читать
закрыть

