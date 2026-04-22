Товарооборот России и Японии снизился в марте на 13,84%

Товарооборот России и Японии в марте этого года опустился на 13,84% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года – до 633 миллионов долларов. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на данные японского Минфина.

Импорт из РФ снизился на 16%, а экспорт из Японии в Россию упал на 9,4%. В частности, Япония снизила импорт из РФ сжиженного природного газа (СПГ) на 27,3%, угля – на 49%, железа и стали – на 86,9%. Одновременно с этим Токио увеличил поставки легковых автомобилей в Россию на 28,8%, однако снизил поставки запчастей на 3,9%.

При этом в 2025 финансовом году – с 1 апреля 2025 года по 31 марта 2026 года – товарооборот между РФ и Японией увеличился на 3,84% – до 7,6 миллиарда долларов.

Ранее российский МИД выразил протест послу Японии в Москве Акире Муто в связи с соглашением между японской компанией и украинским разработчиком боевых дронов. Речь идет об инвестиционной сделке, заключенной фирмой Terra Drone Corporation, базирующейся в Токио.

В феврале премьер-министр Японии Санаэ Такаити заявляла, что страна намерена заключить мирный договор с Россией, несмотря на тяжелое состояние отношений между государствами.