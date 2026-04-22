В штабах "Москва помогает" проходит сбор гумпомощи для жителей Дагестана

Сбор гуманитарной помощи и вещей первой необходимости для пострадавших жителей Дагестана проходит в 15 штабах "Москва помогает". Об этом сообщает портал мэра и правительства столицы.

Москвичи могут передать продукты питания длительного хранения, новую одежду, бытовые принадлежности и средства личной гигиены. Волонтеры помогают принимать вещи по всему городу.

Добровольцы уже подготовили первую партию гуманитарного груза в Дагестан, было отправлено свыше 10 тонн товаров первой необходимости, рассказала председатель столичного комитета общественных связей и молодежной политики Екатерина Драгунова.

"Ежедневно в штабы обращаются сотни людей. Спасибо каждому, кто приходит на помощь тем, кто в ней нуждается", – добавила она.

Штабы открыты каждый день с 10:00 до 19:00. Вопросы по сбору гуманитарной помощи можно задать по телефону горячей линии 8 (499) 170-02-25. Звонки принимаются ежедневно с 10:00 до 19:00.

Посильную помощь каждый день оказывают неравнодушные жители Москвы, а также представители бизнеса, образовательных и других организаций. Например, активное участие в сборе принимают московские вузы.

Жителям Дагестана можно передать продукты питания длительного хранения со сроком годности не менее 3 месяцев (консервы, крупы, сахар, соль, чай, сладости, масло и прочие товары), средства личной гигиены (зубные щетки и паста, шампуни, мыло, туалетная бумага, дезодоранты, антисептики и прочее).

Кроме того, взрослым и детям, вынужденным покинуть свои дома, можно отправить новую обувь и одежду. В штабах также принимают бытовые и хозяйственные товары и аксессуары: фонарики, батарейки, дождевики, ведра, полотенца, бытовую химию.

Все предметы должны быть новыми, в целой упаковке, с этикетками. Волонтеры сортируют товары, аккуратно упаковывают их, после чего готовят к дальнейшей транспортировке.

Один из пунктов сбора организован в волонтерском центре Первого московского государственного медицинского университета имени И. М. Сеченова. Сюда можно принести продукты длительного хранения, питьевую воду, лекарства, средства гигиены, теплые вещи, постельные принадлежности, детские товары и бытовую технику. После этого груз передают в штаб "Москва помогает" для дальнейшей подготовки к отправке в Дагестан.

Сложная паводковая ситуация в Дагестане сохраняется с конца марта на фоне обильных осадков. В зоне чрезвычайной ситуации оказались до 1,5 миллиона человек.

Также из-за паводков произошло обрушение моста на трассе "Кавказ". Движение на 917-м километре автодороги было перекрыто после резкого подъема уровня воды и разрушения переправы.

Наводнение признали ЧС федерального характера. Также следственные органы возбудили уголовное дело о халатности, повлекшей гибель людей из-за последствий паводков.

Пострадавшие от паводков получат единовременную материальную помощь и компенсацию утраченного имущества. Сначала им выплатят более 15,5 тысяч рублей. Комиссии также оценят нанесенный жилым домам ущерб, после чего будет решаться вопрос с компенсациями за утраченное имущество.