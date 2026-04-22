Движение транспорта ограничат на ряде улиц Москвы из-за полумарафона

Новости

22 апреля, 08:27

Общество

Заморозки ударили в Москве в ночь на 22 апреля

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Заморозки ударили в Москве в ночь на среду, 22 апреля. Минимальная температура составила минус 3,6 градуса, рассказал в своем телеграм-канале ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец.

По словам синоптика, заморозки ударили в Центральной России повсеместно. В частности, на опорной метеостанции ВДНХ минимальный термометр показал минус 1,3, в Строгине – минус 1,9, Тушине – минус 2,1, а в Бутове – минус 3,6 градуса.

"И только в центре мегаполиса, на Балчуге, – плюс 2,8 градуса", – добавил Тишковец.

При этом в Подмосковье самая низкая температура зафиксирована в Черустях – минус 5,6. В Ново-Иерусалиме температура опустилась до минус 5,2, в Михайловском – минус 5 градусов.

Синоптики прогнозируют в Москве волну холода перед майскими праздниками. Такая погода будет связана с противоборством скандинавского антициклона и циклона южного происхождения, который дрейфует по Поволжью. Температура в Москве окажется на 2–5 градусов ниже климатической нормы конца апреля.

Прохладная погода сохранится в Москве до конца апреля

