22 апреля, 06:31Общество
Переменная облачность без осадков ожидается в Москве 22 апреля
Фото: Агентство ''Москва''/Василий Кузьмиченок
Переменная облачность без осадков прогнозируется в Москве в среду, 22 апреля. Об этом сообщает Гидрометцентр России.
Температура воздуха днем в столице будет в пределах от 11 до 13 градусов тепла, в Подмосковье – от 8 до 13 градусов. Западный ветер будет дуть со скоростью 5–10 метров в секунду, атмосферное давление составит 741 миллиметр ртутного столба.
Ночью температура в Москве понизится до плюс 3 градусов, по области – до 0 градусов.
Накануне высота снежного покрова в Московской области местами достигла 11 сантиметров. В частности, снегопады задели восток региона. По словам синоптиков, такие показатели характерны для первой декады апреля, но не для последней десятидневки.
Вместе с тем перед майскими праздниками в Москве прогнозируется волна холода. Такая погода установится в городе из-за противоборства скандинавского антициклона и циклона южного происхождения, который дрейфует по Поволжью.
