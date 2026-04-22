Движение транспорта ограничат на ряде улиц Москвы из-за полумарафона

22 апреля, 06:31

Переменная облачность без осадков ожидается в Москве 22 апреля

Фото: Агентство ''Москва''/Василий Кузьмиченок

Переменная облачность без осадков прогнозируется в Москве в среду, 22 апреля. Об этом сообщает Гидрометцентр России.

Температура воздуха днем в столице будет в пределах от 11 до 13 градусов тепла, в Подмосковье – от 8 до 13 градусов. Западный ветер будет дуть со скоростью 5–10 метров в секунду, атмосферное давление составит 741 миллиметр ртутного столба.

Ночью температура в Москве понизится до плюс 3 градусов, по области – до 0 градусов.

Накануне высота снежного покрова в Московской области местами достигла 11 сантиметров. В частности, снегопады задели восток региона. По словам синоптиков, такие показатели характерны для первой декады апреля, но не для последней десятидневки.

Вместе с тем перед майскими праздниками в Москве прогнозируется волна холода. Такая погода установится в городе из-за противоборства скандинавского антициклона и циклона южного происхождения, который дрейфует по Поволжью.

