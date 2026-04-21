21 апреля, 07:38

Синоптик Паршина: осадки в виде дождя ожидаются в столичном регионе

Москвичей предупредили о дождях в ближайшие дни

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

В столичном регионе ожидаются осадки в виде дождя. Об этом рассказала заведующая лабораторией Гидрометцентра РФ Людмила Паршина.

По словам синоптика, снег в ближайшие дни не прогнозируется.

"Кратковременный дождь, температура в основном положительная. В ночное время по области (температура. – Прим. ред.) может понижаться до минус 1–2 градусов, это во вторник и в среду (21 и 22 апреля. – Прим. ред.)", – приводит ее слова ТАСС.

Паршина также добавила, что осадки в этот период будут несущественными.

Перед майскими праздниками в столице ожидается новая волна холода. Кроме того, в конце апреля возможны и ледяные дожди.

По словам специалиста центра погоды "Фобос" Евгения Тишковца, такая погода связана с противоборством скандинавского антициклона и циклона южного происхождения. Их взаимодействие усилит холодную тягу северных ветров, несущих арктический воздух.

Москвичей предупредили о снеге и гололедице на неделе с 20 по 26 апреля

Читайте также


обществопогода

Главное

Как избежать встречи с акулой на пляже в Египте?

У человека не должно быть никаких свежих ран, чтобы в воде не оказалось крови

Резкие панические движения тоже привлекают хищников

Читать
закрыть

К чему приведет усложнение процедуры разводов в РФ?

Эксперты уверены: усложнение процедуры не повлияет на статистику разводов

Это станет еще одним аргументом, чтобы сразу не жениться

Читать
закрыть

Почему россияне полюбили караванинг?

Владельцы автодомов признаются: удобства добавляют новые трассы и кемпинги

Популярность караванинга растет за счет удорожания авиа- и железнодорожных билетов

Читать
закрыть

Опасен ли астероид "Апофис" для Земли?

Крупный астероид "Апофис" приблизится к Земле 13 апреля 2029 года

Эксперты уверены: опасного сближения не предвидится

Читать
закрыть

Как введение "пятой четверти" отразится на российских школьниках?

Эксперты уверены: реформа вырастит "поколение невротиков"

Более того, "пятая четверть" перегрузит учителей

Читать
закрыть

Какая погода ждет москвичей до конца апреля?

В ночь с 21-го на 22-е число ожидаются заморозки

Пасмурная погода сохранится и 25 апреля, и 26-го

Читать
закрыть

Как стать донором крови в Москве?

Можно обратиться в любое отделение переливания крови при больницах

В регистратуре донор должен заполнить анкету и еще несколько документов

Читать
закрыть

Что известно о супругах, зарезавших друг друга в Мытищах?

В Подмосковье произошло двойное убийство – актера театра Владислава Бенграфа и его супруги

В квартире пары поздно ночью слышались крики

Читать
закрыть

