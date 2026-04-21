Синоптик Паршина: осадки в виде дождя ожидаются в столичном регионе

В столичном регионе ожидаются осадки в виде дождя. Об этом рассказала заведующая лабораторией Гидрометцентра РФ Людмила Паршина.

По словам синоптика, снег в ближайшие дни не прогнозируется.

"Кратковременный дождь, температура в основном положительная. В ночное время по области (температура. – Прим. ред.) может понижаться до минус 1–2 градусов, это во вторник и в среду (21 и 22 апреля. – Прим. ред.)", – приводит ее слова ТАСС.

Паршина также добавила, что осадки в этот период будут несущественными.

Перед майскими праздниками в столице ожидается новая волна холода. Кроме того, в конце апреля возможны и ледяные дожди.

По словам специалиста центра погоды "Фобос" Евгения Тишковца, такая погода связана с противоборством скандинавского антициклона и циклона южного происхождения. Их взаимодействие усилит холодную тягу северных ветров, несущих арктический воздух.