Переменная облачность и до 10 градусов тепла ожидаются в Москве 21 апреля

Переменная облачность прогнозируется в столице во вторник, 21 апреля. По области пройдут небольшие осадки в виде снега с дождем, предупреждает Гидрометцентр России.

По данным синоптиков, температура воздуха днем в Москве будет в пределах от 8 до 10 градусов тепла, по области – от 5 до 10 градусов.

Северо-западный и северный ветер будет дуть со скоростью 7–12 метров в секунду. Атмосферное давление составит 746 миллиметров ртутного столба.

Ночью температура в столице может понизиться до минус 2 градусов, а в Подмосковье – до минус 4 градусов.

В среду, 22 апреля, в Москве ожидается солнечная и сухая погода с температурой до 13 градусов, однако на следующий день столицу накроет североатлантический циклон с обложными дождями и похолоданием до 4 градусов.

Волна холода также прогнозируется в Москве перед майскими праздниками. Такая погода появится из-за противоборства скандинавского антициклона и циклона южного происхождения, который дрейфует по Поволжью.