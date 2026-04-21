Погода в столице ухудшится после 22 апреля

Период комфортной погоды в Москве закончится к середине недели, 22 апреля, после чего метеоусловия снова ухудшатся, сообщил в своем телеграм-канале метеоролог, ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец.

Сейчас в столице плюс 1,5 градуса, на севере и западе области местами заморозки до минус 0,4. Небо на 60% закрыто высококучевыми облаками, осадков не ожидается. Исключением стал восток области – в Черустях идет снег.

В течение дня влияние в атмосфере перейдет к скандинавскому антициклону. В Москве будет облачно с прояснениями, без осадков, ветер северный 3–8 метров в секунду. Температура воздуха – плюс 7–10 градусов. Атмосферное давление слабо вырастет до 744 миллиметров ртутного столба.

Ранее сообщалось, что в столичном регионе в ближайшее время ожидаются осадки в виде дождя, однако они будут несущественными. Вместе с тем снег в ближайшие дни не прогнозируется.