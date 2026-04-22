Bloomberg: ЕК пытается оправдаться за слова фон дер Ляйен о Турции

Еврокомиссия пытается оправдаться после высказывания председателя Урсулы фон дер Ляйен о Турции, сообщает телеканал "360" со ссылкой на Bloomberg.

Ранее она заявила, что Евросоюз необходимо расширить на весь континент, чтобы избежать влияния Турции, России или Китая. В результате в Турции потребовали объяснения данных слов.

Представитель ЕК Паулу Пиньо заявила журналистам, что высказывание фон дер Ляйен "неверно интерпретировали", поэтому по нему дадут дополнительные объяснения. Она добавила, что упоминание Турции является признанием ее амбиций, а также размера и геополитического влияния в регионе.

Пиньо подчеркнула, что Турция является важным партнером в регионе как в политическом, так и в экономическом плане, особенно по вопросу миграции.

Ранее глава МИД Турции Хакан Фидан заявил, что страна готова организовать переговоры по урегулированию конфликта на Украине на техническом и высшем уровне. По словам министра, президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган передал Владимиру Путину готовность организовать переговоры.

