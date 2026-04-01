Дмитриев: к энергетическому шоку наиболее уязвимы Польша и Германия

Фото: ТАСС/Максим Константинов

Германия, зависимая от импорта энергоносителей, и Польша в связи с ее переходом с угля на газ являются одними из наиболее уязвимых к энергетическому шоку странами Евросоюза, заявил глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев в X.

В эту категорию, по его мнению, также вошла Великобритания, сократившая добычу в Северном море. Кроме того, Дмитриев указал на уязвимость Италии, где наблюдается высокая зависимость от импорта газа, Бельгии – из-за рисков, связанных с транзитными узлами, и Румынии, зависимой от региональных поставок.

Ранее глава РФПИ заявлял, что для председателя Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен из-за ее спорных решений в энергетической сфере наступила "зима". Он отмечал, что ее политика привела Европу к серьезным энергетическим проблемам.

Дмитриев также говорил, что российская энергетика – это ключевой фактор выживания для всего мира. По его словам, Россия обладает самыми мощными природными ресурсами и запасами. Он также подчеркивал, что успешно преодолеть последствия энергокризиса смогут страны, которые учитывали интересы различных сторон и продолжали закупать российские энергоносители.

