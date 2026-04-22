Движение транспорта ограничат на ряде улиц Москвы из-за полумарафона

Новости

Новости

22 апреля, 09:13

Транспорт

Поезда МЦД-1 и Белорусского направления МЖД задерживаются из-за человека на путях

Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

Поезда первого маршрута Московских центральных диаметров (МЦД-1) и Белорусского направления Московской железной дороги (МЖД) в сторону Лобни задерживаются из-за инцидента с человеком на путях. Об этом сообщила пресс-служба Центральной пригородной пассажирской компании (ЦППК).

Источник рассказал Агентству "Москва", что мужчина попал под поезд на первом пути станции "Москва-Сити" МЦД-1. Его зажало между платформой и вагоном.

По словам собеседника журналистов, пострадавший жив, его доставили в больницу.

Представители ЦППК напомнили, что на железной дороге необходимо быть внимательными и соблюдать правила безопасности, так как это место повышенной опасности.

Накануне, 21 апреля, движения не было между станциями "Парк Культуры" и "Бульвар Рокоссовского" Сокольнической линии метрополитена. Причиной остановки стала техническая неисправность одного из поездов. Состав был отправлен на сервисное обслуживание компании производителя. В результате инцидента никто не пострадал.

