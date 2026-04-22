Движение транспорта ограничат на ряде улиц Москвы из-за полумарафона

22 апреля, 07:36

Происшествия

Директор ЦЭМИ признался в даче взятки на 3 млн руб сотрудникам РАН

Фото: depositphotos/Keola

Директор ФГБУН "Центральный экономико-математический институт Российской академии наук" (ЦЭМИ) Альберт Бахтизин признался в даче взятки в размере 3 миллионов рублей сотрудникам РАН за получение гранта. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на материалы дела.

В документе указывается, что Бахтизин написал явку с повинной о даче взятки начальнику управления научно-методического руководства и экспертной деятельности РАН Сергею Сидоренко и его заместителю Алексею Молчанову.

Он также оказывает следствию активное содействие в раскрытии преступления.

Ранее суд арестовал Молчанова и Сидоренко, а также замдиректора Института нанотехнологий в электронике, спинтронике и фотонике (ИНТЭЛ) Николая Каргина по делу о взятках.

Сообщалось, что они получали средства от кандидатов на выдачу грантов за выставление максимальных баллов при проведении экспертизы проектов. При этом свою вину задержанные не признали.

