Экспорт российского мороженого в Китай снизился в 27 раз

Экспорт мороженого из России в Китай в первом квартале этого года упал в 27 раз по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Об этом говорится в материалах Государственного таможенного управления КНР.

В январе–марте Россия поставила в КНР мороженого на 48 тысяч долларов против 1,3 миллиона долларов годом ранее. При этом весь квартальный экспорт пришелся на февраль – в январе и марте Пекин не совершал закупок.

По итогам первого квартала крупнейшими поставщиками мороженого в Китай стали Франция (16,3 миллиона долларов), Южная Корея (2,5 миллиона) и Новая Зеландия (2,4 миллиона).

Ранее в Кремле сообщили о подготовке визита Владимира Путина в Китай. Сроки поездки будут объявлены заблаговременно. Глава МИД РФ Сергей Лавров уточнил, что визит российского лидера в Китай состоится в первой половине 2026 года.

Председатель КНР Си Цзиньпин заявлял, что отношения России и Китая сохраняют высокий уровень развития и приносят хорошие результаты сотрудничества. Он добавил, что Москве и Пекину необходимо придерживаться стратегической решимости, доверять и поддерживать друг друга, совместно развиваться и выполнять свои собственные задачи.