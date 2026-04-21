Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
21 апреля, 08:57

Происшествия

Суд приговорил экс-редактора URA.RU Аллаярова к 5 годам колонии по делу о взятке

Фото: РИА Новости/Ирина Семенова

Суд приговорил экс-редактора URA.RU Дениса Аллаярова к 5 годам колонии по делу о взятке за предоставление полицейских сводок.

По версии обвинения, средства передавались бывшему полицейскому за предоставление оперативных сводок. Судья отметила, что Аллаяров будет отбывать наказание в колонии общего режима.

Нескольких сотрудников издания, в том числе бывшего главного редактора, задержали в июне 2025 года. Редакцию подозревали в приобретении персональных данных у силовиков. В отношении экс-главреда было возбуждено уголовное дело по факту дачи взятки должностному лицу.

Позже Аллаяров признал свою вину. Дело рассматривалось в Верх-Исетском районном суде Екатеринбурга, журналисты указывали, что экс-редактор покупал криминальные сводки у своего дяди-полицейского.

Кроме него, по делу проходит начальник отдела уголовного розыска одного из отделений полиции Андрей Карпов. Последнего обвинили в получении взятки и в превышении должностных полномочий из корыстной или иной личной заинтересованности.

судыпроисшествиярегионы

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика