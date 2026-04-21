Уголовное дело возбуждено в Перми после травмирования подростка, подобравшего деньги

Уголовное дело возбуждено в Пермском крае по факту травмирования подростка, который подобрал на улице сверток с деньгами. Об этом сообщила пресс-служба краевого управления СК России.

Уточняется, что несовершеннолетний нашел в Мотовилихинском районе Перми сверток денежных купюр. При попытке поднять его сработала химическая ловушка, из-за чего красящее вещество попало подростку в глаза. Медики осмотрели пострадавшего и отпустили его домой.

По данному факту возбудили уголовное дело по статье 213 УК РФ ("Хулиганство"). Также следователи проводят осмотр места происшествия и в ближайшее время назначат судебно-медицинскую экспертизу.

Об инциденте с ребенком в Пермском крае стало известно 21 апреля. Пострадавший получил легкие ожоги, но госпитализация ему не потребовалась. В краевом министерстве территориальной безопасности призывали родителей напомнить детям, что найденные на улице неизвестные предметы могут быть опасны и их не нужно поднимать. Также не стоит пользоваться телефоном рядом с подозрительным предметом.

