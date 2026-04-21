Коробка взорвалась в руках у мужчины в Ленобласти

Коробка взорвалась в руках у жителя Ленинградской области, сообщила пресс-служба следственного управления СК России по региону.

По данным ведомства, инцидент произошел 19 апреля на участке частного дома в СНТ "Чайка" Всеволожского района. Там 36-летний мужчина обнаружил пакет, внутри которого находилась обернутая в синюю ткань картонная коробка. После того как мужчина ее поднял, произошел хлопок. С осколочными ранениями пострадавшего доставили в медучреждение, где оказали помощь.

По факту случившегося возбуждено уголовное дело по статье "Покушение на убийство", правоохранители назначили необходимые экспертизы.

Ранее в Перми подросток подобрал сверток с купюрами, который потом взорвался у него в руках. В краевом министерстве территориальной безопасности указали, что взрыв был похож на петарду. Ребенок получил легкие ожоги, госпитализация не потребовалась.