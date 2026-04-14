Восьмиклассник оглушил школьницу петардой на уроке в Петербурге

Ученик 8-го класса привел в действие петарду на уроке в школе в Адмиралтейском районе Санкт-Петербурга. В результате его одноклассница получила акустическую травму, сообщила пресс-служба регионального управления МВД РФ.

По данным ведомства, инцидент произошел в 12:00 14 апреля.

"Телефонограмм из медучреждения в полицию пока не поступало", – уточнило МВД.

После получения информации о ЧП сотрудники полиции прибыли в школу. В настоящее время они проводят проверку.

Ранее следователи возбудили уголовное дело о причинении тяжкого вреда здоровью по неосторожности после ранения ребенка в результате взрыва петарды в Подмосковье.

Предварительно, в момент ЧП двое мальчиков находились на улице Бугрова в городе Орехово-Зуево. Они решили взорвать петарду, в результате чего один из них получил травму руки. Мальчика госпитализировали.

