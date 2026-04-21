Издательство "Эксмо" опровергло задержание гендиректора Капьева по делу о пропаганде ЛГБТ

Фото: Москва 24/Юлия Иванко

Пресс-служба издательства "Эксмо" опровергла информацию о задержании гендиректора Евгения Капьева по делу о пропаганде ЛГБТ (движение признано в РФ экстремистским и запрещено), передало Агентство "Москва".

В издательстве уточнили, что уголовное дело было возбуждено в мае прошлого года и затрагивало несколько наименований книг с признаками ЛГБТ-пропаганды, выпущенных Popcorn Books до присоединения к "Эксмо".

Несколько десятков таких книг не были отражены в складских остатках и какое-то время продавались в процессе закрытия указанного издательства, в чем и заключались обвинения правоохранителей в адрес экс-сотрудников Popcorn Books. В настоящее время гендир "Эксмо" и еще 3 сотрудника опрашиваются в рамках следственных действий по делу.

"Мы предполагаем, что текущие допросы связаны с показаниями, которые дали обвиняемые по этому делу сотрудники Popcorn Books", – уточнили в компании.

Там пояснили, что в издательстве "Эксмо" ежегодно выходит более 11 тысяч наименований. Для осуществления усиленного контроля за произведениями после вступления в силу закона о запрете пропаганды нетрадиционных отношений Капьев выпустил соответствующие приказы и регламенты, регулирующие издательскую политику начиная с 2022 года.

В частности, они предусматривают недопустимость пропаганды ЛГБТ, смены пола и педофилии при осуществлении издательской деятельности, утилизацию остатка книг по 55 наименованиям в местах нахождения, а также введение регламента сплошной проверки.

При этом в "Эксмо" опровергли утверждения об иностранном финансировании, заверив, что бенефициарами издательства являются российские физлица, включая Олега Новикова.

Кроме того, добавили там, 21 апреля никаких следственных действий, в том числе изъятия книг в московском офисе и на складах "Эксмо", не проводилось.

Ранее стало известно, что в "Эксмо" провели обыски в рамках расследования, возбужденного по статье о распространении ЛГБТ-литературы. Утверждалось, что Капьева доставили в СК для допроса. Изначально в СМИ заявили, что он подозревается в причастности к распространению ЛГБТ-книг "Лето в пионерском галстуке" и "О чем молчит Ласточка".

В мае 2025 года директор по дистрибуции издательства Анатолий Норовяткин и еще около 10 человек были задержаны по обвинению в вовлечении лиц в деятельность экстремистского сообщества.

Тогда же под арест подпали еще три сотрудника издательства "Индивидуум Принт" за продажу книг с пропагандой запрещенного в РФ движения. Следователи были уверены, что нарушители с 2023 по 2024 год издавали и продавали книги на запрещенные в стране темы. Всего за данный период было реализовано свыше тысячи произведений.