21 апреля, 14:06

Происшествия

В издательстве "Эксмо" в Москве проходят следственные действия

Фото: Москва 24/Юлия Иванко

Силовики проводят следственные действия в издательстве "Эксмо" в Москве, сообщили ТАСС в правоохранительных органах.

Отмечается, что сотрудники органов работают по нескольким адресам в рамках расследования, возбужденного по статье о распространении ЛГБТ-литературы (движение ЛГБТ признано в РФ экстремистским и запрещено).

В настоящий момент следственные действия ведутся с генеральным директором издательства Евгением Капьевым.

В мае прошлого года директор по дистрибуции издательства "Эксмо" Анатолий Норовяткин и еще около 10 человек были задержаны в рамках уголовного дела о вовлечении лиц в деятельность экстремистского сообщества. Дело было связано с пропагандой ЛГБТ в книгах издательства Popcorn Books.

Позже столичные силовики задержали трех сотрудников издательства "Индивидуум принт" за продажу книг с пропагандой запрещенного в РФ движения. Следователи уверены, что нарушители с 2023 по 2024 год издавали и продавали книги на запрещенные в стране темы. За все время издательству удалось реализовать свыше тысячи книг.

В 2023 году издательство "Эксмо" стало обладателем контрольного пакета акций Individuum ("Индивидуум принт"), в состав которого входит Popcorn Books.

В январе 2026 года издательство Popcorn Books объявило о прекращении своей деятельности после 7 лет работы.

происшествиякультурагород

