21 апреля, 22:39

Культура

Путин наградил Меньшикова орденом "За заслуги в культуре и искусстве"

Фото: Агентство "Москва"/Дмитрий Белицкий

Художественный руководитель Московского драматического театра имени М. Н. Ермоловой Олег Меньшиков награжден орденом "За заслуги в культуре и искусстве". Соответствующий указ подписал Владимир Путин, документ размещен на портале официального опубликования правовых актов.

Награду Меньшиков получил за вклад в развитие отечественной культуры и искусства, а также многолетнюю плодотворную работу.

Кроме того, композитор Максим Дунаевский был удостоен ордена "За заслуги перед Отечеством" четвертой степени.

Ранее глава государства присвоил звание народного артиста России поэтессе, заслуженному деятелю искусств Ларисе Рубальской. Вместе с тем президент наградил орденом Александра Невского художника Никаса Сафронова за вклад в развитие российской культуры и искусства.

