Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
08 апреля, 10:19

Культура

Поэтессе Ларисе Рубальской присвоено звание народного артиста РФ

Фото: РИА Новости/Григорий Сысоев

Владимир Путин удостоил звания народного артиста России поэтессу, заслуженного деятеля искусств Ларису Рубальскую. Это следует из указа президента, размещенного на портале официального опубликования правовых актов.

Также глава государства наградил орденом Александра Невского художника Никаса Сафронова. Уточняется, что награды он удостоен за вклад в развитие российской культуры и искусства и многолетнюю деятельность.

Ранее орденом Дружбы был награжден мэр Грозного Хас-Магомед Кадыров. Он получил награду за успехи в трудовой деятельности и многолетнюю работу.

До этого президент присвоил звание народного артиста России актеру Театра Вахтангова Владимиру Вдовиченкову. Его он получил за заслуги в развитии музыкального, кинематографического, театрального и хореографического искусства.

Читайте также


властькультура

Главное

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика