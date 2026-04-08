Поэтессе Ларисе Рубальской присвоено звание народного артиста РФ

Владимир Путин удостоил звания народного артиста России поэтессу, заслуженного деятеля искусств Ларису Рубальскую. Это следует из указа президента, размещенного на портале официального опубликования правовых актов.

Также глава государства наградил орденом Александра Невского художника Никаса Сафронова. Уточняется, что награды он удостоен за вклад в развитие российской культуры и искусства и многолетнюю деятельность.

Ранее орденом Дружбы был награжден мэр Грозного Хас-Магомед Кадыров. Он получил награду за успехи в трудовой деятельности и многолетнюю работу.

До этого президент присвоил звание народного артиста России актеру Театра Вахтангова Владимиру Вдовиченкову. Его он получил за заслуги в развитии музыкального, кинематографического, театрального и хореографического искусства.

