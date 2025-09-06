Путин наградил орденами Григория Лепса и Ларису Долину

Фото: ТАСС/Сергей Булкин; ТАСС/Елена Афонина

Владимир Путин наградил орденом "За заслуги перед Отечеством" IV степени певицу Ларису Долину и орденом Дружбы артиста Григория Лепса. Соответствующие указы размещены на портале официального опубликования правовых актов.

Ранее президент присвоил российскому режиссеру, художественному руководителю Московского драматического театра на Малой Бронной Константину Богомолову звание заслуженного деятеля искусств РФ.

Кроме того, глава РФ наградил певца Юрия Антонова орденом "За заслуги перед Отечеством" I степени. Также ордена "За заслуги в культуре и искусстве" была удостоена актриса Лариса Удовиченко. Оба артиста были награждены за внесенный вклад в развитие отечественной культуры и искусства, а также "многолетнюю плодотворную творческую деятельность".

До этого Путин присвоил звание народного артиста актерам Анне Михалковой, Александру Олешко и Максиму Аверину. Звание было присвоено за "большие заслуги в развитии кинематографического, театрального, хореографического, циркового и эстрадного искусства".

