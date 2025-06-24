Владимир Путин присвоил Василию Церетели звание заслуженного деятеля искусств РФ

Фото: Москва 24/Роман Васильев

Владимир Путин присвоил звание заслуженного деятеля искусств РФ художнику Василию Церетели. Соответствующий документ размещен на портале официального опубликования правовых актов.

Кроме того, указом российский лидер наградил орденом "За заслуги перед Отечеством" III степени ректора Театрального института имени Щукина Евгения Князева. Согласно документу, он удостоился награды за большой вклад в развитие отечественной культуры и искусства, а также за многолетнюю деятельность.

В свою очередь, актер Виктор Вержбицкий за большой вклад в развитие отечественной культуры, искусства, а также многолетнюю плодотворную деятельность награжден орденом "За заслуги в культуре и искусстве".

Медалями "За труды в культуре и искусстве" отмечены артисты Московского государственного академического симфонического оркестра Василий Демидов и Алексей Мазур.

Главный тренер сборной России по синхронному плаванию Татьяна Покровская была награждена орденом "За заслуги перед Отечеством" II степени за большой вклад в развитие физической культуры и спорта.

Орден "За заслуги перед Отечеством" I степени получил научный руководитель Института проблем химико-энергетических технологий Сибирского отделения РАН Геннадий Сакович. Ученый награжден за большие заслуги в научной деятельности и многолетнюю добросовестную работу.

Президент РФ также отметил посла России в Казахстане Алексея Бородавкина. Он удостоен ордена "За заслуги перед Отечеством" II степени

"За большой вклад в реализацию внешнеполитического курса Российской Федерации и многолетнюю добросовестную дипломатическую службу", – сказано в документе.

Ранее Путин вручил высшие государственные награды в Екатерининском зале Кремля. Среди награжденных – военные, летчики-космонавты, представители общественных и религиозных организаций и другие выдающиеся граждане.

В частности, "Золотые звезды" героев получили военнослужащая Людмила Болилая и главврач районной больницы в Херсонской области Владимир Харлан. Звание "Мать-героиня" удостоены Мария и Ирина Ильяшенко. Также среди участников церемонии были представители промышленности, здравоохранения, образования, известные артисты и музыканты.

