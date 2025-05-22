Путин наградил коллектив Московского метрополитена орденом "За доблестный труд"

Фото: kremlin.ru

Владимир Путин наградил орденом "За доблестный труд" коллектив столичного метрополитена. Соответствующий указ появился на портале официального опубликования правовых актов.

Согласно документу, сотрудники московского метро удостоились награды за большой вклад в развитие транспортного комплекса Москвы и трудовые успехи.

В этом году Московскому метрополитену исполнилось 90 лет. По словам Сергея Собянина, быстрое, надежное, комфортное и растущее в едином ритме метро – больше, чем просто транспорт. Оно стало бесценным памятником архитектуры и гордостью многих поколений горожан.

С 2011 года в подземке построили и реконструировали 123 станции, сделав столицу ближе для миллионов москвичей, добавил мэр.

В честь юбилея метро провело праздничную программу. Горожане и туристы смогли увидеть историческую реконструкцию открытия первой линии подземки, парад поездов на Кольцевой ветке и выставку вагонов на "Партизанской".

Также были подготовлены иммерсивные представления с участием актеров, тематическая выставка "Тоннель времени", концерт, угощения и сувениры.

