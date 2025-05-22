Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

22 мая, 20:24

Транспорт

Путин наградил коллектив Московского метрополитена орденом "За доблестный труд"

Фото: kremlin.ru

Владимир Путин наградил орденом "За доблестный труд" коллектив столичного метрополитена. Соответствующий указ появился на портале официального опубликования правовых актов.

Согласно документу, сотрудники московского метро удостоились награды за большой вклад в развитие транспортного комплекса Москвы и трудовые успехи.

В этом году Московскому метрополитену исполнилось 90 лет. По словам Сергея Собянина, быстрое, надежное, комфортное и растущее в едином ритме метро – больше, чем просто транспорт. Оно стало бесценным памятником архитектуры и гордостью многих поколений горожан.

С 2011 года в подземке построили и реконструировали 123 станции, сделав столицу ближе для миллионов москвичей, добавил мэр.

В честь юбилея метро провело праздничную программу. Горожане и туристы смогли увидеть историческую реконструкцию открытия первой линии подземки, парад поездов на Кольцевой ветке и выставку вагонов на "Партизанской".

Также были подготовлены иммерсивные представления с участием актеров, тематическая выставка "Тоннель времени", концерт, угощения и сувениры.

Собянин открыл один из крупнейших комплексов по обслуживанию поездов метро

Читайте также


властьтранспортметрогород

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика